Arqueólogos del Centro Polaco de Arqueología Mediterránea, perteneciente a la Universidad de Varsovia, hallaron en Egipto los restos de una iglesia cristiana del siglo IV, que podría ser una de las más antiguas conocidas en ese país, informa el portal The First News.Un equipo liderado por Krzysztof Babraj realizó el hallazgo dentro de una basílica que entre los siglos V y VIII estuvo en funciones en el antiguo puerto de Marea, cerca de la ciudad de Alejandría, y que fue destruida por un terremoto."Al final de la última temporada de investigación, debajo del piso de la basílica, encontramos los restos de una construcción que resultó ser el muro exterior de una iglesia aún más antigua", afirmó Babraj. Se precisa que el templo medía 24 por 15 metros y tenía una decoración polícroma, de la cual poco se conservó.La forma de sus muros, de piedra caliza, y los fragmentos de cerámica y vidrio hallados dentro de sus ruinas, apuntan a que ese templo cristiano data de mediados del siglo IV, indican los especialistas. "Es uno de los templos cristianos más antiguos descubiertos en Egipto hasta ahora", señaló Babraj.El autor del estudio hizo hincapié en la importancia del descubrimiento, indicando que "básicamente no conocemos ningún resto de iglesias de la metrópolis vecina, Alejandría".