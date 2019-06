Sismo de magnitud 3,5 se registró esta mañana en Arequipa

Publicado el dia sábado 01 de junio del 2019 a las 13:19

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 11:43 a.m. de este sábado en la región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).



De acuerdo con el IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 10 kilómetros al suroeste de Pinchollo, en la provincia de Caylloma, en la región de Arequipa, y a 11 kilómetros de profundidad.



Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no ha reportado daños personales ni materiales a causa del sismo de esta mañana.



En casos de sismo, las autoridades del Indeci recomiendan actuar con calma y tener identificadas las zonas seguras dentro y fuera del hogar, a fin de evitar daños personales que lamentar.



Además, aconsejan tener una mochila de emergencia que contenga herramientas, radio portátil y alimentos básicos enlatados no perecibles.



Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial.



Fuente: El Comercio.