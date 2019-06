Telefónica del Perú no podrá contratar con el Estado durante los próximos seis meses, según ordenó una resolución emitida por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).Si bien la resolución aún no es publicada por el OSCE, la sanción fue confirmada por la propia compañía en un comunicado de prensa donde subraya que continuará prestando con normalidad los servicios contratados conforme a los términos pactados con sus clientes del sector público.“La empresa lamenta que temas de forma, sin debido sustento y con ausencia de gradualidad y proporcionalidad, hayan llevado a que el OSCE haya aplicado una sanción tan gravosa”, subraya el comunicado de Telefónica del Perú.“En ese sentido, la compañía está evaluando las acciones legales correspondientes con la finalidad de revertir el pronunciamiento emitido en instancia administrativa”, agrega.Asimismo, la compañía advirtió que la inhabilitación temporal para contratar con entidades públicas no solo afecta a la empresa sino también a la pluralidad y competitividad que requieren los procesos de adquisiciones del Estado en materia de conectividad, tecnología y la propia transformación digital del sector público.