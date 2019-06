Universitario rompió la mala racha de los últimos seis partidos y se quedó con los tres puntos de la fecha 16 del Torneo Apertura, tras ganar por 2-1 a UTC 2-1 en el estadio Monumental. Con esta victoria, los cremas sumaron 22 puntos en la Tabla de Posiciones.El cuadro merengue tuvo un objetivo claro, volver a ganar en el Monumental y así fue. Tras seis fechas y con el cambio de comando técnico, los cremas nuevamente festejaron una victoria. Desde los primeros minutos Universitario intentó adueñarse del campo, por lo que el primer gol llegó a los 15 minutos.Con el arranque de Gary Correa, se armó una jugada conjunta que terminó en gol para así abrir el marcador del encuentro. Luego de que Alejandro Hohberg le diera el pase a Jersson Vásquez, quien con un toque le dio el primer gol a los cremas.No obstante, el plantel de Cajamarca no se quedó tranquilo y cinco minutos después del gol crema, aparece Jean Deza para colocar una maravilla de gol, colocando así el empate que duró hasta el término del primer tiempo.El descuento es otra historia. Aunque Universitario buscó el descuento, no tuvo mucha suerte en el arco de Delgado, pues el guardameta trató de tapar las incontables ocasiones de peligro en el área de UTC.Pero ello no duró mucho. Tras una falta en el área, Germán Denis fue el encargado de patear el penal que terminó en el segundo y último gol del encuentro. Con esta victoria, los cremas cortaron con la mala racha.(Deport)