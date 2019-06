El sub director de tratamiento del INPE – región Puno, Wilfredo Pacho Chicani, señaló que a través de la apertura de tiendas, vienen impulsando la implementación del programa “Cárceles Productivas”, en el penal de Puno – ex Yanamayo y de Juliaca.Mencionó que se tiene previsto ampliar el número de tiendas ubicadas en la fachada del Centro Penitenciario de Puno ex – Yanamayo y de La Capilla. “Las personas interesadas podrán realizar una visita guiada para que observen de cerca los trabajos que realizan los internos y posteriormente realicen sus pedidos”, dijo.Los internos realizan trabajos en tejido a base lana de alpaca, confección textil, carpintería, cerámica, zapatería y otros. “Actualmente tenemos convenios con empresas y personas naturales, pero queremos ampliar el número de compradores, para generar una alternativa de reinserción laboral y social de los internos”, declaró.