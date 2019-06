Puno: Presentarían propuesta técnica para formulación del nuevo plan regulador de rutas

Estos días se presentaría al ejecutivo de la Municipalidad Provincial de Puno, las especificaciones técnicas para la convocatoria pública de la consultora que elaboraría el nuevo ‘Plan Regulador de Rutas’, manifestó el gerente de transporte y seguridad vial, Wilber Paredes Jaén.



Asimismo, dijo que la municipalidad deberá disponer entre 500 a 600 mil soles para la formulación de este nuevo documento, puesto que el anterior ha quedado desactualizado. Aclaró que el nuevo plan debe estar concluido en un plazo no mayor a los seis meses.



Dentro de los ítems especificados en la propuesta técnica, se considera principalmente el transito y transporte urbano en Puno, viabilidad fluida, apertura de nuevas rutas, entre otros. “La convocatoria de la consultora dependerá de la decisión del ejecutivo”, dijo el gerente de transportes.



Finalmente, aclaró que la gestión del ex alcalde Iván Flores, no ha dejado ningún documento sobre el transporte en Puno, a pesar de haber sido anunciado sobre la formulación del plan de movilidad para la ciudad.