Rolando Jiménez Sardón, en entrevista con radio Onda Azul, señaló que tras el pedido de confianza del ejecutivo, el Congreso de la República, podría interpretar las normas de acuerdo a su beneficio.Asimismo, manifestó que en caso de que NO se le otorgue el voto de confianza, el consejo de Ministros en el plazo de 72 horas tendrá que renunciar, porque se trata de una segunda negativa de confianza y el Presidente de la República, puede disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones.Asimismo, explicó que durante estos 4 meses la comisión permanente del Congreso seguirá funcionando, pero con labores administrativas porque el gobierno será el encargado de legislar a través de decretos de urgencias.Resaltó que la decisión que afronten el ejecutivo y el legislativo determinará lo que sucederá en las elecciones del 2021.Finalmente, indicó que haciendo un cálculo político si se le otorgará el voto de confianza, pero no en los términos que solicite, porque el Congreso de la República no está sujetos a mandatos imperativos.