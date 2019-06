El excongresista por la región Puno, Mariano Portugal Catacora, en entrevista con Radio Onda Azul, señaló que la decisión de cerrar el Congreso de la República no es una disposición sencilla.Manifestó que la expectativa para el día de mañana es que SI se le otorgará la cuestión de confianza, también explicó que existen dos grupos dentro del Congreso, uno a favor y otro en contra del otorgamiento de voto de confianza.Refirió que la comisión permanente quiere la disolución del Congreso, porque queda hasta la integración de nuevos congresistas y lo que no integran la comisión no quieren la disolución del Congreso, porqué dejarían de ser la representación nacional.“Los congresistas se están blindando por eso no quieren modificar los términos con referente a la inmunidad parlamentaria”.Finalmente, indicó que si se le otorgará el voto de confianza porque son más lo que perderían y menos lo que tendría beneficio de quedarse en la comisión permanente.