El Gobierno de Brasil confirmó un caso atípico de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la enfermedad neurológica conocida popularmente como el mal de la "vaca loca", en un matadero del estado de Mato Grosso, aunque aclaró que no implica riesgo para la población.Según informó el Ministerio de Agricultura este último fin de semana, la res detectada con EEB tenía 17 años y fue sacrificada e incinerada en el propio matadero, el cual fue clausurado momentáneamente."Otros productos derivados del animal fueron identificados, localizados y aprehendidos preventivamente, por lo que no se produjo la entrada de ningún producto en la cadena alimentaria humana o de animales", señaló la Secretaría de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA). En ese sentido, aseguraron que "no hay, por tanto, riesgo para la población".Además, las autoridades indicaron que ya se notificó a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) y a los países importadores. Sobre este punto, cabe destacar que, tras conocer la noticia, Corea del Sur y China suspendieron la importación de carne vacuna brasileña.Este lunes, la Organización Internacional de Salud Animal (OIE) determinó el cierre del caso sin alteración del status sanitario brasileño, que sigue como "riesgo insignificante para la enfermedad", y adelantó que no habrá informes suplementarios sobre el caso.Fuente:RT.